Son Dakika Haberleri: Besiciler kış çilesi başladı
Son Dakika Güncel Besiciler kış çilesi başladı

Besiciler kış çilesi başladı

7 saat önce

Yağan karla birlikte dağların bazı kesimlerinin beyaza büründüğü Bayburt'ta besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşların kış çilesi başladı.

Besiciler kış çilesi başladı, System.String[]

Yağan karla birlikte dağların bazı kesimlerinin beyaza büründüğü Bayburt'ta besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşların kış çilesi başladı.


Kış mevsiminin ağır geçtiği Bayburt'ta sıfırın altında 10 dereceye varan soğuk havaya rağmen bazı besiciler küçükbaş hayvanlarını karlı, sarp dağlar ve dik yamaçlarda beslemeye çalışıyor.


Besici Cemil Yiğit, karda otlayan hayvanın et ve sütünün daha lezzetli olduğunu ileri sürerek bu şekilde dışarıda otlayan hayvanların çeşitli hastalıklardan korunduğunu da söyledi.


Kar gören otun hayvanlarının et ve sütünü daha lezzetli hale getirdiğini ve hayvanlarını çeşitli hastalıklardan koruduğunu ifade eden Yiğit, aynı zamanda ottan da önemli oranda kar sağlıyor.


Dağlarda gezmeyi ve hayvanları otlatmayı sevdiği için bu işi yaptığını dile getiren besici Cemil Yiğit, "Bu işin hayvanlarımıza karı var. Ottan kazanıyoruz. Şu anda havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Soğuk olsa da yine hayvanları çıkarıyoruz. Sadece fırtına tipi ve kar yağdığı zaman içeride bakıyorum. Ama kar yağışı geçtiği zaman hayvanları bu şekilde kış boyunca dışarıda otlatıyorum." dedi. - BAYBURT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin terör raporunda YPG'nin isminin geçmemesine Dışişleri'nden tepki: Hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir
Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:56:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besiciler kış çilesi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]