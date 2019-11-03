Besiciler kış çilesi başladı

Yağan karla birlikte dağların bazı kesimlerinin beyaza büründüğü Bayburt'ta besicilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşların kış çilesi başladı.



Kış mevsiminin ağır geçtiği Bayburt'ta sıfırın altında 10 dereceye varan soğuk havaya rağmen bazı besiciler küçükbaş hayvanlarını karlı, sarp dağlar ve dik yamaçlarda beslemeye çalışıyor.



Besici Cemil Yiğit, karda otlayan hayvanın et ve sütünün daha lezzetli olduğunu ileri sürerek bu şekilde dışarıda otlayan hayvanların çeşitli hastalıklardan korunduğunu da söyledi.



Kar gören otun hayvanlarının et ve sütünü daha lezzetli hale getirdiğini ve hayvanlarını çeşitli hastalıklardan koruduğunu ifade eden Yiğit, aynı zamanda ottan da önemli oranda kar sağlıyor.



Dağlarda gezmeyi ve hayvanları otlatmayı sevdiği için bu işi yaptığını dile getiren besici Cemil Yiğit, "Bu işin hayvanlarımıza karı var. Ottan kazanıyoruz. Şu anda havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Soğuk olsa da yine hayvanları çıkarıyoruz. Sadece fırtına tipi ve kar yağdığı zaman içeride bakıyorum. Ama kar yağışı geçtiği zaman hayvanları bu şekilde kış boyunca dışarıda otlatıyorum." dedi. - BAYBURT