Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor - Son Dakika

Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
26.03.2021 00:57
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşayan besiciler, karla kaplı ilçede zor şartlara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşayan besiciler, karla kaplı ilçede zor şartlara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor.
Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçileri zorluyor. Ardahan'da küçükbaş hayvancılık merkezi olarak bilinen Çıldır ilçesinde besiciler, her gün hayvanlarını kar üzerinde ot ve saman vererek besliyor. Besiciler, lapa lapa yağan kara rağmen, küçük baş hayvanlarının yemleme işlemini açık alanda gerçekleştiriyor. - ARDAHAN
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