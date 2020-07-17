Besiciler nasıl pazarlık yapacakları konusunda şaşkın - Son Dakika

Kayseri'de kurban pazarlarının kurulmaya başlamasıyla birlikte besiciler de çadırlarını getirerek kurban hazırlıklarına başladı. Pazarda çadırını kuran Besici Cesim Akbalık da pandemi sürecinden dolayı müşterilerle aralarında mesafe olmasını doğru bulduğunu belirterek, "Nasıl pazarlık edeceğimiz konusunda arada kaldık" dedi.

İnsanların salgından dolayı kurban almaya korktuklarını söyleyen Besici Cesim Akbalık" Hastalık var şuan. İnsanlar kurban almaya korkuyor. Hem satıcı hem alıcı çekiniyor ama mecbur açılması lazım. Açılmazsa kurban kesecek adam nasıl kesecek, bizler nasıl satacağız. Çadırlar yeni yeni kurulduğu için belli bir fiyat yok henüz. Ama işte hayvanına göre değişiyor. Net bir şey belli değil. Hayvan alırken tertemiz olmasına dikkat etmek lazım. Hayvan cam gibi olacak. Kurban seçmenin birinci şartı hayvanın ağzının bozuk olmaması. Kazma dişlerinin gözükmesi lazım. Hakkı ile kurban olmasıdır. İkinci şartı ise kulağının kesik olmaması, eğri olmaması, hasta olmaması, burnunun akmaması gerekir. Kurbancı içeri girer girmez fiyattan önce ağzının bozuk olup olmadığını biz besicilere sormaları lazım. Ben bu hayvanı alacağım ağzı bozuk mu değil mi. Fiyattan önce onu bize sorması lazım. Bizde ağzını açacağız hayvanın, iki tane kazmayı gördükten sonra pazarlığa gireriz. Hayvanı almadan önce bize onu sormaları lazım"

Pazarlık yaparken nasıl davranacakları konusunda arada kaldıklarını söyleyen Akbalık, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İki yaşını doldurmuş hakkı ile kurban olan hayvan kurban olunur. İki yaşını doldurmayan hayvan kurbanlık değildir. Caiz değildir kesilmez. 2 yaşını dolduran hayvanın ağzında kazması görünür zaten. Bizim bu çadırda 3'er metre mesafe var zaten. Karşıdaki insanda çekiniyor, bizde çekiniyoruz mecbur maskemizi takacağız. Ellerini tutsak bir türlü tutmasak bir türlü. Biz arada kaldık. El sıkışmak şu an için iyi bir şey değil. Uzaktan 1'er metre mesafe ile daha iyi olur. Vatandaşlarımız gelirken maskelerini taksınlar. Şu anda burada bir sürü insan var. Vatandaşlarımız bu konularda dikkat etsinler." - KAYSERİ