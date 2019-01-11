Besicilerden Karda Zorlu Mesai

Kış mevsiminin sert geçtiği Muş'ta besiciler, karda hayvanlarının bakımını güçlükle yapıyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği Muş'ta besiciler, karda hayvanlarının bakımını güçlükle yapıyor.



Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçileri etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği Muş'ta besiciler, hayvanlarını kar üzerinde ot ve saman vererek besliyor.



Kış mevsiminin uzun geçmesi nedeniyle zaman zaman yem bulmakta sıkıntı çeken besiciler, zorlu hava koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını sürdürüyor.



Gültepe köyünde yaşayan besici Hamdullah Ardıl, AA muhabirine, hayvanlarını beslemek için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.



Hayvanlarına günde dört kez yem ve saman verdiğini anlatan Ardıl, şöyle devam etti:



"Hayvanların doğum yapma zamanı yaklaştı. Özellikle doğum yapan hayvanlara bol bol ot ve saman vermek zorundayız. Aksi halde süt oranı düşer ve kuzular beslenemez. Bu nedenle yaz aylarında yem konusunda tedbirimizi alıyoruz. Bazen de kış mevsimi uzun sürdüğü için yem sıkıntısı yaşıyoruz ve kış ortasında yem arayışına giriyoruz."



Sabah erkenden kalkarak gün boyu hayvanlarıyla uğraştığını belirten Ardıl, "200 küçükbaş hayvanım var. Bu hayvanlara kış boyunca yaklaşık 80 ton ot ve saman veriyoruz. Kış mevsiminde hayvanlarımıza yem verirken ve bakımlarını yaparken çok zorlanıyoruz." diye konuştu.



Besici Mehmet Tuncer de kışın zor şartlarda hayvancılık yaptıklarını ifade ederek, "Kışın yaklaşık 6 ay günde iki kez hayvanlara yem veriyoruz. 90 küçükbaş hayvan için 30 ton saman aldık." dedi.

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