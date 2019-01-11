Besicilerden Karda Zorlu Mesai

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Sandıklı Motosiklet Kulübü Üyeleri Her Yıl Kar Yağdığında Tel Helva Yapıyor

40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?