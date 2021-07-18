Besicilerden "kurbanlık alırken dişlerine dikkat edin" uyarısı - Son Dakika

Eskişehirli besiciler, Kurban Bayramı'nda büyükbaş hayvan alacak vatandaşların mutlaka dişlerine bakması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık hayvanların belirli şartları taşıması gerekiyor. Eskişehir'in Sevinç köyünde 15 yıldır büyükbaş hayvan besiciliği yapan Şahin Murat, kurbanlık alacak vatandaşları uyardı. Kurbanlık hayvanda ön süt dişlerinin yaşını gösterdiğini belirten Murat, "Kurban alırken hayvanın sağlıklı olmasına dikkat edilmeli. Kör olup olmadığına, kuyruğunun tam olmasına ve hayvanın dişlerine bakılmalı. Öndeki süt dişlerinin düşmüş olması gerekir. Yani genel görünümünün güzel olması

lazım. Zaten ergin bir hayvan görüntüsü belli eder ama dediğim gibi ön süt dişlerinin düşüp düşmediğine dikkat edilmesi gerekiyor. Dişlerin hepsi aynı şekilde duruyorsa bu kurbanlık değildir. Görüntüsünün güzelliği açısından boynuzlarının da kırık olmaması önemli. Ama bu değil ki kırık boynuzlu hayvandan kurban olmaz. Bunlardan ayrıca alıcının alacağı hayvanın ilaç kullanıp kullanmadığını bilmesi gerekiyor. Çünkü ilaç ette sıkıntı çıkarabilir" diyerek vatandaşları uyardı. - ESKİŞEHİR