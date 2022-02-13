Besicilere hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle "gebe düve" alma imkanı - Son Dakika

Erzincan'da Ticaret ve Sanayi Odası ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin kurduğu Damızlık Düve Merkezi'nde yetiştirilen düveler, hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle üreticiye satılıyor.

Oda ile Birliğin "Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurduğu Erzincan Damızlık Hayvancılığı Geliştirme ve Organizasyon AŞ'nin Damızlık Düve Merkezi'nde holstein, simental ve montofon cinsi düveler üretiliyor.

Devlet desteğiyle Türkiye'nin her tarafındaki besicilere uygun ödeme seçeneğiyle satılan gebe düvelerle, hayvancılığın yaygınlaştırılması ve sektörde ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"Devlet, 8 bin lira hibe desteği veriyor"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, AA muhabirine, projenin, ithalatın önünün kesilmesi için uygulandığını söyledi.

Türkiye'nin tüm illerine hizmet verdiklerini ifade eden Tanoğlu, şöyle devam etti:

"Üretime geçtiğimiz günden bu yana 3 ırk 530 baş düve getirdik. 400 düveyi devlet destekli üreticilere dağıttık. Kalan düveleri de üreticilere verip, yeni üretime başlayacağız. Şu an damızlık gebe düve satışımızın fiyatı 24 bin liraya çıktı. Bunun yaklaşık 8 bin lirası devlet tarafından karşılanan hibe. Yaklaşık 16 bin liraya üreticilere gebe düve veriyoruz. Aynı zamanda 2 yıl ödemesiz yaklaşık yüzde 4 faizle 2 yıldan sonra 5 yılda ödemeli olarak veriliyor."

Tesisi, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile hayata geçirdiklerini anlatan Tanoğlu, "Tesisimiz 60 dönüm arazi üzerine yapılmış olup o günün şartlarıyla yaklaşık 6 milyon liraya mal ettik. İlk üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.