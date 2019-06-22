Son Dakika Haberleri: Besicilere "koyun kırkımı" uyarısı
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Besicilere "koyun kırkımı" uyarısı

1 saat önce

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimi Fatih Cır, koyun yetiştiricilerine koyun kırkımı konusunda uyarılarda bulundu.

Besicilere
Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimi Fatih Cır, koyun yetiştiricilerine koyun kırkımı konusunda uyarılarda bulundu.
Cır, hem ekonomik getiri sağlayan ve hem de hayvanların rahatlamasına neden olan koyun kırkımı çalışmalarının koyun yün yağının erimeye ve yapağının kabarmaya başladığı dönemde, genellikle haziran, kısmen de temmuz ayı başlarında yapıldığını söyledi.
Kırkım sırasında hayvana eziyet verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Cır, Koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikte elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılması zamanında yapılmalı. Aksi takdirde yapağı önce kabarır, sonra dökülür ve bir müddet sonra da hayvanın vücudu çırılçıplak kalır. " dedi.
Kırkımı yapılacak hayvanların bir gün öncesinden aç bırakılması gerektiğini bildiren Cır, "Kırkım sıralamasında ilk önce koçlar ve sırasıyla toklular, kuzular ve son olarak da doğum yapmış koyunlar kırkılmalı. Koç, koyun, toklu ve kuzu yapağılarının ayrı çuvallarda rutubetsiz, aydınlık ve havadar depolarda muhafaza edilmesi gerekir." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:39 Kaynak: AA
Fatih, Kavak, Güncel
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