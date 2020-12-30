Besicilere verilen yeni desteklerle Ağrı'da hayvancılık atağa geçecek - Son Dakika

Besicilere verilen yeni desteklerle Ağrı'da hayvancılık atağa geçecek

30.12.2020 11:03
Besicilere verilen yeni desteklerle Ağrı'da hayvancılık atağa geçecek, System.String[]

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısının arttırılması için besicilere önemli destekler sunuluyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısının arttırılması için besicilere önemli destekler sunuluyor.

Valilik, mera varlığı ve besicilik anlamında önemli potansiyele sahip kentte, hayvancılık alanındaki ürünlerin hem kalitesini hem de verimini artırmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda çiftçilere ipoteksiz ve faizsiz uygun şartlarda kredi imkanı sunulurken Valilik, Belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası ortaklığıyla başlatılan "5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi" kapsamında, ilk aşamada 14 çiftçi, toplamda 1200 koyun almanın sevincini yaşadı.

Büyükbaş hayvan sayısının arttırılması için çalışmaların sürdürüldüğü kentte, karkas et ve diğer et ile süt ürünlerinin üretilebileceği tesislerin yapılması hedefleniyor.

"Kentte 1 milyon 400 bin küçükbaş, 400 bin de büyükbaş mevcut"

Vali Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'nın geçmişten günümüze tarım ve hayvancılık açısından hem ülkenin hem de bölgenin merkezi olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında kente ciddi anlamda sınıf atlattıracak birçok projenin hazırlığı içerisine girdiklerini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Ağrı'nın arazi niteliğine baktığınızda yüzde 70'ten fazlasının otlak ve meralardan oluştuğunu görmekteyiz. Bu aslında inanılmaz bir potansiyel ve kuvvettir. Bu anlamda ciddi bir hayvan varlığına sahibiz. 1 milyon 400 bin küçükbaş ve yaklaşık 400 bin de büyükbaş hayvanımız mevcut. Bizler hem bu hayvan varlığının getirilerinden çok verimli bir şekilde istifade edemiyoruz hem de bunun sayısını artırma noktasında istediğimiz başarıyı ortaya koyamıyoruz. Hem hayvan sayımızı sayısal olarak artırmak hem de mevcuttan ve bundan sonra elde edeceğimiz hayvan varlığından daha fazla gelir ve katma değer elde etmek için çeşitli alanlarda projeler hazırlıyoruz."

Vali Varol, kentteki küçükbaş hayvan varlığını artırmak adına Ziraat Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen koyun projesine 2 binin üzerinde başvuru olduğunu ve çiftçilerin koyunlarını almaya devam ettiğini anımsatarak, hayvan sayısını artırmak ve hayvancılığı geliştirmek için çok ciddi projeler hayata geçireceklerini vurguladı.

İldeki küçükbaş hayvan varlığını 3 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Varol, "Bu hedefleri gerçekleştirirken, insanlarımızın eğitimine de önem veriyoruz. Özellikle otlak ve meralarımızın bilinçli bir şekilde kullanılması, belirli bir planlamaya dahil olması ve hayvancılığın verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için de vatandaşlarımızla iletişim halinde olup eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Otlak ve meraların verimini artırmak adına ıslahları yönünde de çok ciddi çalışmalarımız var." diye konuştu.

Daha fazla destek için bankalarla görüşmeler sürüyor

İl Özel İdaresi vasıtasıyla ıslah edilecek mera alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra buralarda vatandaşların kullanabileceği gölgelik ve sulukların artırılması için çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını anlatan Varol, besicilere daha fazla destek sunmak için bankalarla görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Çok ciddi hazırlık ve çalışma içerisinde olduklarına işaret eden Varol, şunları kaydetti:

"Ağrı canlı hayvan pazarlayan bir memleket, yani hayvanların kesimi burada gerçekleşmiyor. Bu da bizim katma değerden ciddi bir şekilde mahrum kalmamıza sebep oluyor. Bunu nasıl giderebiliriz, diye düşündüğümüzde de özellikle kesimin, yani et ürününün burada üretileceği birtakım tesislerin olması kanısına vardık ve bununla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle hayvancılıktan elde edilen süt, burada işlenmediği için vatandaşlarımızda da süt sağımıyla ilgili bir kültür oluşmadığı ve bunun karşılığı olarak da buradan katma değer elde edemediğini gördük. Bu anlamda da çeşitli projelerimiz var."

Varol, kentteki hayvanların sadece canlı olarak yetiştirilip satılacağı bir ortam değil, hayvanların burada kesilip karkas et ve diğer et ürünlerinin üretilebileceği alan oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, tesislerde vatandaşlara hem ilave istihdam sağlanıp hem de katma değerin artacağı bir sistem üzerine çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ziraat Bankası, Valilik, Tarım, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Besicilere verilen yeni desteklerle Ağrı'da hayvancılık atağa geçecek - Son Dakika


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