Besicilerin 3 Metrelik Kardaki Çetin Kış Mücadelesi

Tunceli'de kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı Ovacık ilçesinde hayvancılıkla uğraşan yöre sakinleri, çetin kış mevsimine göğüs gererek yoğun mesai harcıyor.

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı Ovacık ilçesinde hayvancılıkla uğraşan yöre sakinleri, çetin kış mevsimine göğüs gererek yoğun mesai harcıyor.



Ovacık ilçesinde besiciler, olumsuz hava koşullarına rağmen hayvanlarıyla yakından ilgileniyor.



Merkez 94 Mahallesi'nde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, güne erken saatlerde başlayarak her gün Aksu Deresi mevkisindeki ahırlarına gidip gelmek için 6 kilometre yol yürüyor.



Haftalardır soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele eden besiciler, yaz aylarında istifledikleri otları yorucu ve meşakkatli bir çalışma sonucu metrelerce karın altından çıkarıp hayvanlarına yediriyor.



Besiciler, günün büyük bir bölümünü de yağış sebebiyle kara gömülen ahırlarının çatılarını temizlemekle geçiriyor.



Zorlu koşullarda yüzlerce küçükbaş hayvanın bakımını üstlenen besiciler, bir taraftan hayvanları için kovalarla çeşmeden su taşırken, diğer yandan da hayvanların yaşam alanlarını temizliyor.



Besici Umut Candaş Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıldır küçükbaş hayvan yetiştirdiğini söyledi.



Ovacık ilçesine çok kar yağdığını belirten Yarar, "Ahırlarımız evlerimize uzak. Kar yağışı yüzünden ahıra gelmekte zorlanıyoruz. İlçemizde bir aydır kar yağıyor. Yağış hayatımızı ve hayvanlarımızı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman yollarımız kapanıyor. Evden ahıra gelişte ve dönüşte çok zorluk çekiyoruz. Karlı yollardan yürürken ayaklarımız ıslanıyor, üşüyoruz." dedi.



Evler ve çeşmeler kar altında



Ahırların kara gömüldüğünü ifade eden Yarar, şunları kaydetti:



"Hayvanları suladığımız çeşmeler kar altında kaldı. Neredeyse her gün ahırların çatılarında biriken karları temizliyoruz, çok yoruluyoruz. Yazın ahır çevresine dizdiğimiz saman torbaları karın altında kaldı. Samanları karın altından çıkarabilmek için uzun uğraş veriyoruz. Ot ve saman dolu torbaları sırtlayarak karlar içinde ahıra getirip hayvanlara veriyoruz. Geçinmek için bu işi yapmaya mecburuz."



Besicilerden Zeynel Güloğlu da kar yağışı yüzünden ahırlara ulaşımın zorlaştığını anlattı.



Karlı yollarda güçlükle yürüdüklerini belirten Güloğlu, "Ahır yolumuz karla kaplı. O karla kaplı yoldan bata çıka ahıra geliyoruz, hayvanlarımızın yemini veriyoruz. Aynı şekilde geldiğimiz yoldan eve dönüyoruz. Hayvanlarımıza kovalarla çeşmeden su taşıyorum. Hayvanlarımı dışarı çıkaramıyorum. Hayvanlar karın içinde kayboluyor." diye konuştu.



Ailesiyle hayvancılıkla uğraşan 12 yaşındaki Taylan Özgür Ulaş ise "Karlı yollardan yaya geliyoruz ve kar çok olduğu için şemsiye olsa bile ıslanıyoruz, yoruluyoruz. Ahırları temizlerken de zorlanıyoruz, gübre dolu el arabasını karda götürüyoruz." dedi.

