Besicilerin Beyaz Örtü ile Mücadelesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamları yayla ve kışlak arasında geçen besicilerin kış mevsiminde beyaz örtü ile mücadelesi başladı.

ABDULLAH ÇELİK - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamları yayla ve kışlak arasında geçen besicilerin kış mevsiminde beyaz örtü ile mücadelesi başladı.



Yaylalarda 8 ay boyunca hayvanlarını otlatan besiciler kış mevsiminde karla kaplı doğada hayvanları için yiyecek bulma arayışına giriyor.



Olası kurt saldırılarına karşı tedbiri elden bırakmayan besicilerin çetin kış koşullarında, karda hayvanları ile kilometrelerce süren yolculuğu kimi zaman da kartpostalı andıran görüntü oluşturuyor.



Bölgede 1500 metreyi aşan rakıma sahip Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de yöre halkının büyük bölümü geçimini hayvancılıkla sağlıyor.



Kış mevsiminde genellikle evlerinin yanı başında kurdukları yemleme alanda hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayan besiciler, kar kalınlığının çok yüksek olmadığı dönemlerde de hayvanlarını araziye çıkarıyor.



Ahırlardan çıkarılan keçilerin yem ile buluşma anları görülmeye değer görsellik oluşturuyor.



Soğuk hava, tipi ve karda hayvanları için yem bulma mücadelesi veren besiciler sürüyü ve kendilerini kurtların saldırılarına karşı köpekler ve av tüfekleriyle korumaya çalışıyor.



"Her şey ekmek parası için"



Karlıova ilçesine bağlı Devecik köyünde yaşayan, baba mesleği hayvancılıkla geçimini sağlayan 4 çocuk babası Ömer Çelik (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylalardaki zorlu yaşam koşullarının kış mevsiminde yerini soğuk hava ile mücadeleye bıraktığını söyledi.



Hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Çelik, sabah ezanının ardından başlayan mesailerinin karanlık çökünceye kadar devam ettiğini ifade etti.



"Hayvanları otlatmak için dağa getiriyoruz. Akşama kadar dağda ateş yakmazsak donarız" diyen Çelik, bölgede kış şartlarının ağır geçtiğini aktardı.



Yaşadıkları zorluk sorulduğunda, "Mecburuz" ifadesini kullanan Çelik, doğada ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlattı.



Çelik, köpekleri güvenlik amacıyla yanlarından ayırmadıklarını dile getirerek, "Silahımızı da yanımızda getiriyoruz. Kurt ve domuz var. Onlardan köpekler koruyor bizi. Hayvanlarımızı terk edemiyoruz. Akşama kadar burada, dağdayız. Her şey ekmek parası için, hayat zor." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü

Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Ardından YÖK ve Bakanlık Şiddeti Önlemek İçin Komisyon Kurma Kararı Aldı

Babası Tarafından Dövülerek Komalık Olan 6 Yaşındaki Çocuk, 3 Gün Sonra Öldü