Besicilerin Kar Çilesi Nisanda da Sürüyor

Hakkari'de besiciler, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kırsal kesimlerde hayvanları için karlı tepelerden kızakla ot taşımayı sürdürüyor.

ULAŞ GÜVEN - Hakkari'de besiciler, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kırsal kesimlerde hayvanları için karlı tepelerden kızakla ot taşımayı sürdürüyor.



Kış mevsiminin çetin geçtiği Yüksekova ilçesinin kırsal köylerinde, karla kaplı alanlar, özellikle besiciler için hayatı olumsuz etkiliyor.



İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yeniışık köyüne bağlı Alacık mezrasındaki besiciler, kış mevsimin uzun sürmesi ve yüksek kar örtüsünün erimemesi nedeniyle hayvanlarını yemlemekte zorluk çekiyor.



Hayvanlarını mera ve yaylalara çıkaramayan besiciler, geçen yıl biriktirdikleri otları, nisan ayında da yüksek tepelerden kızaklarla indirmeye devam ediyor.



Besiciler, kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi bulduğu tepelerden indirdikleri otlarla hayvanlarını yemliyor.



"6 aydır hayvanlarımızı bu şekilde besliyoruz"



Besici Alaattin Sezek, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlattı.



Önceki yıllara oranla köylerine daha fazla kar yağdığını aktaran Sezek, şunları söyledi:



"Nisan ayına girmemize rağmen her yer karla kaplı. Otlarımız bitmek üzere. 50 koyun, 2 büyükbaş hayvanım var. Geçen sene üç ay kış yaşadık o yüzden sıkıntı olmadı ama bu sene öyle olmadı. 6 aydır hayvanlarımızı bu şekilde besliyoruz. Artık gücümüz kalmadı. Otlarımız da bitmek üzere. 30 aile burada hayvancılıkla geçinmeye çalışıyor."



Mesut Akdoğan da kışın çetin geçmesinden dolayı aldıkları otların hayvanlara yetmediğini söyledi.



Bir haftaya yetecek kadar ot kaldığını ancak nisan ayına girilmesine rağmen halen kar esareti yaşadıklarını bildiren Akdoğan, "Geçen seneye göre bu sene çok fazla kar yağdı. Şu an bile yerde iki metreye yakın kar var. Geçen sene 4 bin balya ot istiflemiştik. Bu sene 5 bin balya ot istiflememize rağmen yetmedi." şeklinde konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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