Son Dakika Haberleri: Besicilerin Soğuk Havada Mesaisi

Besicilerin Soğuk Havada Mesaisi

30 dakika önce

- Besici ile koyunlar Besicilerin hayvanlarına saman vermesi HAKKARİ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

- Besici ile koyunlar
Besicilerin hayvanlarına saman vermesi HAKKARİ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Şemdinli ilçesi beyaza bürünürken, köylerdeki besiciler hayvanlarını beslemek için soğuk havaya rağmen yoğun mesai yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:38 Kaynak: AA

Bitlis, Van, Hakkari, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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