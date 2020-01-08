Besicilerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Besicilerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

Besicilerin zorlu kış mesaisi

6 saat önce

Muş'un dağ köylerinde besicilikle uğraşan vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte ahırlarının önündeki karla kaplı alanları hediklerle (kar ayakkabısı) ezerek hayvanlarına günde 2 defa kar üzerinde yem veriyor.

Besicilerin zorlu kış mesaisi, System.String[]

Muş'un dağ köylerinde besicilikle uğraşan vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte ahırlarının önündeki karla kaplı alanları hediklerle (kar ayakkabısı) ezerek hayvanlarına günde 2 defa kar üzerinde yem veriyor.


Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, besiciler ise kar yağışına rağmen hayvanlarını zorlu kış şartlarında beslemeye çalışıyor. Merkeze 50 kilometre mesafedeki Yukarıyongalı köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, dondurucu soğuğa rağmen atadan kalma hayvancılığı sürdürüyor. Ahırların önünde hediklerle ezilen alana yem teknesi yerleştiren besiciler, sırtlarında taşıdıkları ot ve samanları burada küçükbaş hayvanlara veriyor.


Zorlu besicilikle ilgili gazetecilere açıklama yapan besicilerden Yusuf Omar, sabah erken saatlerde kalktığını ve günün büyük bölümünde hayvanları karın üzerinde beslediklerini kaydetti. Hayvanlara günde 2 kez kar üzerinde yem verdiğini ifade eden Omar, "Kar yağdığı zaman çok zorluk çekiyoruz. Çocuklarımın hepsi İstanbul'a gitmiş. 63 yaşındayım bütün zorluğu ben çekiyorum. 80 küçükbaş hayvanım var. Karın üzerinde hayvanlara saman veriyoruz. Geçen yıl 6 ay karın altında kaldık. Köyümüze kar çok yağar. Geçen yıl 2,5 metre kar yağdı. Bu kış 35 ton saman vereceğiz" dedi.


Besicilerden Eyüp Omar ise atadan kalma hayvancılıkla uğraştıklarını, babadan dededen kalan mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti. Hayvancılığın zor bir iş olduğunu anlatan Omar, "Herkes bir işle uğraşıyor. Bizde hayvancılık yapıyoruz. Yaklaşık bir metre kar var. Bu karı ezdikten sonra üzerene ot ve saman atıyoruz. Kışın köyde başka iş olmadığı için herkes kendi hayvanlarıyla uğraşıyor. Bir yıl 4 mevsimdir, bu memlekette 2 mevsim yaşıyoruz, 6 ay kış 6 ay yaz. Geçen sene 2 metreden fazla kar yağdı. Bu sene yaklaşık bir metre kar yağdı" diye konuştu. - MUŞ

Yukarıyongalı, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:06 DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika
17:06 ERDOĞAN VE PUTİN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
17:06 Samsun merkezli FETÖ operasyonu - Son Dakika
17:02 Malatya'dan Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı - Son Dakika
17:01 Özlem Çerçioğlu çocukların kar özlemini giderdi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:09:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Besicilerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]