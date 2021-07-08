Üye Girişi
Besiciliğin merkezi Erzurum'dan batıdaki kentlere 55-60 bin kurbanlık gönderilecek - Son Dakika

Besiciliğin merkezi Erzurum'dan batıdaki kentlere 55-60 bin kurbanlık gönderilecek

08.07.2021 11:37

Tarım ve hayvancılığın merkezi Erzurum'da, İstanbul başta olmak üzere batıdaki büyükşehirlere hayvan sevkiyatına başlandı.

Tarım ve hayvancılığın merkezi Erzurum'da, İstanbul başta olmak üzere batıdaki büyükşehirlere hayvan sevkiyatına başlandı.

Türkiye'nin mera varlığının 1,6 milyon hektarla yüzde 11'lik kısmına sahip olan Erzurum'da, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışlarının yapıldığı pazarlarda yoğunluk arttı. Fiyatlarda geçen yıla kıyasla önemli bir artışın olmaması, Yakutiye ilçesindeki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı ile Aziziye ilçesindeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı'nı hareketlendirdi.

Yaklaşık 1 milyon 750 bin büyük ve küçükbaş hayvan varlığına sahip olan kentten, geçen yılla paralel şekilde 55-60 bin kurbanlığın batıya gönderilmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, tarım ve hayvancılığın Erzurum'da gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan en önemli sektör olduğunu söyledi. Akar, "Nüfusun yüzde 45'i bu sektörden geçimini sağlıyor. Erzurum'da yaklaşık 860-900 bin büyükbaş ve bir o kadarda da küçükbaş hayvan varlığı mevcut. Erzurum, yıllık yaklaşık 600 bin il dışı hayvan sevki ile gerçekten Türkiye'nin hayvancılık merkezi konumunda." dedi.

Akar, Kurban Bayramı öncesi Erzurum'da umut ve beklentilerin yüksek olduğunu, bu dönemde 55-60 bin büyük ve küçükbaş hayvanın il dışına gönderileceğini söyledi.

"Kurbanlıkla ilgili sıkıntımız yok"

Kent genelinde de 50 bin civarında hayvan kesimi yapıldığını belirten Akar, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bir dizi tedbirlerin de alınması gerekiyor. İllerde Kurban Hizmetleri Komisyonu ve Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı bir dizi tedbir var. Bu doğrultuda hayvan satış yerleri belirlendi. Kesim yerlerinin nereleri olacağıyla ilgili çalışmalar da yapıldı. Erzurum'da iki ayrı yerde satışlarımızı yapacağız. Kentte kurbanlıkla ilgili sıkıntımız yok. Geçen yıl 55 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevk edildi. Yine aynı rakamların kesim ve sevk olmasını bekliyoruz."

İl dışına hayvan sevki yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu dile getiren Akar, hayvan hareketliliğinin fazla olduğu bu dönemde insan ve hayvan sağlığı, sevkin rahat şekilde yapılması adına önemli tedbirlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Akar, hayvanlarını il dışına götürecek besicilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerinden veteriner sağlık raporu almaları gerektiğini vurgulayarak, "Sevk işleminden en az 21 gün önce şap ve LSD aşılarından herhangi birinin eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek. Küçükbaşta da hastalıklara karşı en az 15 gün önce bunu yapmış olmaları, mağdur olmamak için bunlara dikkat etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere büyükşehirlere sevklerin başladığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul'a yapılacak sevklerde ayrı prosedür uygulanıyor. Hayvanların en az 30 gün karantinada tutulması lazım. Bu süreçte alınacak numunelerde herhangi bir hastalık çıkmamış olması lazım. En az 3 ay boyunca 10 kilometrelik yaşam alanında her hangi bir hastalığın görülmemiş olması lazım. Sevk edilecek hayvanın ya doğduğu işletmede bulunması gerekiyor veya en az 3 ay içinde işletme değiştirmemiş olması gerekiyor. Bu şartları taşıyanların o bölgeye sevklerine müsaade ediyoruz. Bunun dışında giderlerse çiftçilerimiz mağdur oluyor, cezai müeyyideyle karşılaşabiliyor veya daha düşük bedelle hayvanları kesime gönderilebiliyor."

Besiciliğin merkezi Erzurum'dan batıdaki kentlere 55-60 bin kurbanlık gönderilecek
Besiciliğin merkezi Erzurum'dan batıdaki kentlere 55-60 bin kurbanlık gönderilecek
Besiciliğin merkezi Erzurum'dan batıdaki kentlere 55-60 bin kurbanlık gönderilecek
Besiciliğin merkezi Erzurum'dan batıdaki kentlere 55-60 bin kurbanlık gönderilecek
Besiciliğin merkezi Erzurum'dan batıdaki kentlere 55-60 bin kurbanlık gönderilecek

İstanbul, Türkiye, Erzurum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Besiciliğin merkezi Erzurum'dan batıdaki kentlere 55-60 bin kurbanlık gönderilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar 17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor 16:40 Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi 16:01 İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi 15:24 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı 14:35 BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu         
18:12
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar         
17:25
Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi         
16:42
ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı         
16:36
Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı         
16:01
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası         
14:45
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:26:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Besiciliğin merkezi Erzurum'dan batıdaki kentlere 55-60 bin kurbanlık gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement