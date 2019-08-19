Son Dakika Haberleri: Besicinin 900 bağ otu yangında kül oldu
Son Dakika Güncel Haber

Besicinin 900 bağ otu yangında kül oldu

30 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir besicinin evinin bahçesinde çıkan yangında 900 bağ ot yandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir besicinin evinin bahçesinde çıkan yangında 900 bağ ot yandı.
Vatan Mahallesi Sümbül Sokağı'nda oturan ve geçimini besicilik yaparak sağlayan Mehmet Şirin Yavuz'a ait müstakil evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle bir anda bahçede toplu halde bulunan ot yığınlarını sardı.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye görevlileri ve polise bildirdi.
İtfaiye görevlilerinin uzun uğraşlarıyla çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, Yavuz'un kışın hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamak için topladığı 900 bağ ot kül oldu.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.
Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak
Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Kanarya Adaları'nda orman yangını sürüyor: 8 bin kişi tahliye edildi Barajlardaki su ürünlerinden ekonomiye yıllık 940 milyon liralık katkı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:36:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Besicinin 900 bağ otu yangında kül oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]