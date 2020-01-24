Besicinin iki ineği ikiz doğurdu - Son Dakika
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Besicinin iki ineği ikiz doğurdu

6 saat önce

Besicinin iki ineği ikiz doğurduKAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde besicilik yapan Mehmet Satılmış'a (55) ait iki inek, ikiz buzağı doğurdu.

Besicinin iki ineği ikiz doğurdu

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde besicilik yapan Mehmet Satılmış'a (55) ait iki inek, ikiz buzağı doğurdu.

İlçede büyükbaş hayvancılık işletmesi bulunan besici Mehmet Satılmış'ın iki ineği, 2 hafta önce 3 gün arayla ikiz buzağı doğurdu. Satılmış, buzağıların küpeleme işleminin gerçekleşmesi için Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuru yaptı. Müdürlükte görevli veteriner hekimler de elektronik küpeleme işlemini gerçekleştirdi. Mehmet Satılmış, 2 ineğinin 3 gün arayla ikiz buzağı doğurduğunu belirterek, "İneklerimiz ikiz doğurunca çok sevindik. Buzağılar erken doğduğu için zor şartlarda hayatta tutmaya çalıştık. Buzağıları uzun süre evde biberonla besledik. Şu an sağlık durumları gayet iyi" dedi.

Besicinin iki ineği ikiz doğurdu

Mehmet Satılmış, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
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