Besicinin yüzü

Tunceli'de geçimini hayvancılıkla sağlayan Aydın ailesinin daha önce bir yavrusu ölen, bir kez de düşük yapan inekleri bu kez üçüz doğurarak ayrı bir mutluluk yaşattı.



Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mahmut ve Gülizar Aydın'ın simental cinsi "Hanım" isimli gebe ineği yılbaşı gecesi sancılandı. Daha önce bir kez yavrusu ölen bir kezde düşük yapan inek sabaha kadara doğum yapamadı.Bunun üzerine aile, komşularından yardım istedi.Hayvanların doğumdan anlayan komşularının yardımı ile inek, 10'ar dakika ara ile üçüz erkek buzağı doğurdu. İkiz olabileceğini düşünen Aydın ailesi, 3 yavru görünce büyük mutluluk yaşadı.



"İkiz bekliyorduk ama üçüz beklemiyorduk"



Allah'ın bir lütfu olarak ineklerinin üçüz doğurduğunu belirten hayvan sahibi Mahmut Aydın: "Ben hayvanı suya götürüp getirirken hayvan ağır geliyordu. Hayvanın ya ikiz doğuracağını ya da hastalandığını düşündüm. İkiz bekliyorduk ama üçüz hiç beklemiyorduk. Hayvan akşam rahatsızlanarak doğuma girdi ama doğurmadı. Sabah hayvan doğurmayınca anlayan bir komşumuz vardı onu çağırdım geldi müdahale etti hayvan üçüz doğurdu. Bizde şok olduk böyle bir şey beklemiyorduk"dedi.



"İlk yavrusu öldü, ikincisinde düşük yaptı, üçüncüsünde üçüz doğurdu"



Kendisinin 55 yaşında olduğunu aktaran Aydın, "Köyde böyle bir olay ne gördüm ne de duydum. İlk kez bizim burada üçüz oldu. Hayvanın ilk doğumunda yavrusunun bacağında şişkinlik oldu müdahale ettik olmadı öldü. Geçen yılda düşük yaptı üçüncü yılında da üçüz buzağı dünyaya getirdi. 3 tane hayvanı birden emzirmek biraz sorun oluyor, annesi doyuramıyor bizim de diğer hayvanlarımız yavrulamadığı için komşudan süt satın alıp biberon ile 2 tanesine süt veriyoruz. Birisini doyuruyor diğer iki taneyi de biberon ile emziriyoruz"ifadelerini kullandı.



"Sabaha kadar gözüme uyku girmedi"



İneğinin doğumunun yılbaşı gecesi başladığını aktaran Gülizar Aydın, "Gece 10 defa gelip baktım. Gözüme uyku sabaha kadar girmedi.Ondan sonra geldim sabaha doğru beyime 'veterineri çağır bir şey yap inek doğum yapmıyor' dedim. Ondan sonra gidip komşuyu getirdi hayvan doğurdu. Bu Allah'ın bir lütfuydu üçüz beklemiyorduk. Anasını 4 defa yemliyorum ki danasını doyura ama doyuramıyor. Yem de pahalı olduğu için alamıyorum imkanım yok. 52 yaşındayım ilk defa ineğin üçüz doğurduğunu gördüm. Şimdiye kadar ikiz gördüm ama üçüz yeni görüyorum"diye bilgi verdi. - TUNCELİ