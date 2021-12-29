Besiciyi hedef alan dolandırıcılar yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, besicilik yapan bir şahsın 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de hayvan besiciliği yapan Y.T. isimli şahıs, 20 Aralık günü 11 büyükbaş hayvanını dolandırıcılara kaptırdı. Durumun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda jandarma, H.G. isimli şüpheliye ulaştı. H.G. isimli şahıs, verdiği ifadede N.E. ve A.K. ile birlikte planladıklarını söyledi. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 büyükbaş hayvanın yeri tespit edildi. Başka bir şahsa satılan büyükbaş hayvanlar, jandarma tarafından el konularak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE