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Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

30.12.2021 13:08
Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de büyükbaş hayvanlarını satmak isteyen vatandaşı dolandıran 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de büyükbaş hayvanlarını satmak isteyen vatandaşı dolandıran 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yaşayan Y.T. isimli şahıs, 11 büyükbaş hayvanını satışa çıkardı. Kendilerini alıcı olarak gösteren 3 şahıs, Y.T.'yi kandırarak büyükbaş hayvanları kamyonete yükleyip Kırıkkale'ye getirdi. Dolandırıldığını anlayan Y.T. ise durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, vatandaşı dolandıran şahısların H.G. (54), N.E. (68) ve A.K. (53) olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, ifadelerini ardından adliyeye sevk edildi. Benzer suçlardan kayıtlarının da olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma tarafından yeri tespit edilen 11 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi. - KIRIKKALE

Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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