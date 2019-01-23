Beşiğe Sıkışarak Can Veren Çocuğun Cenazesi Uşak'a Gönderildi
1 saat önce
Beşiğe sıkışarak can veren çocuğun cenazesi Uşak'a gönderildiİZMİR - Uşak'ta, kafası beşik korkulukları arasına sıkışarak hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi.
Beşiğe sıkışarak can veren çocuğun cenazesi Uşak
'a gönderildi
İZMİR - Uşak'ta, kafası beşik korkulukları arasına sıkışarak hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun cenazesi, İzmir Adli Tıp
Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Uşak'a gönderildi.
Uşak'ta yaşayan Mehmet ve Neziha Çetin çiftinin tek çocuğu olan iki yaşındaki Ayşe Miray Çetin, iddiaya göre, annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salondaki beşikten çıkmaya çalışırken kafasını korkulukların arasına soktu.
Sıkıştığı yerden kafasını çıkaramayan ve hareketsiz halde kalan çocuk, çevreden gelen vatandaşların da yardımıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan minik çocuğun cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:44 Kaynak: İHA
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