Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da çıkan yangında saman balyaları yandı

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı. Alınan bilgi göre, ilçeye bağlı Yayman Köyünde Hasan Hüseyin Koçpınar'a ait besihanede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden besihane sahibi Koçpınar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri besihane içerisinde bulunan yangına müdahale etti. İş makinesi yardımıyla yanan samanlar besihaneden dışarı çıkarıldı. Yangında, 800'e yakın saman balyası zarar gördü.

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