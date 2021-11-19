Besihanedeki haşhaşları çuvallarla çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de besihanede bulunan haşhaşları çuvallar ile çalan şüpheli, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık yaptığı sırada 3. çuvalın yırtılarak dökülmesi sonucu kaçtığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çivril ilçesi Balçıkhisar Mahallesinde meydana gelen olayda, bir besihanede çuvalları ile haşhaş çalındığına dair Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bilgi alarak harekete geçti. İşletmenin güvenlik kameralarını didik didik inceleyen ekipler, şüphelinin 50 kilogram ağırlığındaki 2 çuvalı çaldığını ve 3. çuvalı çalarken yırtıldığı için bırakıp kaçtığını gördü. Yapılan detaylı inceleme sonucu şüphelinin 37 yaşında ve hakkında 10 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Altan K.'nin olduğu tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelinin yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu şüpheli yakayı ele verdi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sev edilen şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Jandarma ekiplerinin titiz bir çalışma sonucu bulduğu hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin çuvalı kucaklayarak götürdüğü anlar yer aldı. - DENİZLİ