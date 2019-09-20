Besihanedeki yangından koyunlar böyle kurtarıldı

ISPARTA'da bir besihanede çıkan yangında 2 küçükbaş hayvan telef olurken, alevlerin arasındaki koyunların kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Isparta merkeze bağlı Bozanönü köyünde dün gece Yakup Yıldız'a ait besihanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Yakup Yıldız ve çevredekiler ise içerdeki koyunları kurtarmaya çalıştı. Ekipler yarım süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp söndürürken, 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Diğer yandan Yakup Yıldız ve çevredekilerin koyunları kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.