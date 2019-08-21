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Beşik kertmesi kavgasında 6 tutuklama, 12 adli kontrol

38 dakika önce

- Beşik kertmesi kavgasında 6 tutuklama, 12 adli kontrolBURSA - Bursa'da beşik kertmesi gençlerin evlenmek istememesi sebebiyle arası açılan iki aile arasında çıkan meydan kavgasında gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Beşik kertmesi kavgasında 6 tutuklama, 12 adli kontrol

BURSA - Bursa'da beşik kertmesi gençlerin evlenmek istememesi sebebiyle arası açılan iki aile arasında çıkan meydan kavgasında gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, aynı mahallede oturan O.O.ile S.O'ya(17), küçük yaşta aileleri tarafından beşik kertmesi yapıldı.

Aradan yıllar geçti her iki gençte evlilik çağına ulaştı. Ancak damat O.O. beşik kertmesi S.O.'yu istemeyince, kız tarafı ve erkek tarafı arasında husumet başladı.

Geçtiğimiz hafta iki aile arasında yaşanan tartışma komşuların araya girmesiyle tatlıya bağlandı fakat önceki gün kız tarafı, O.O.'nun ailesinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek taş, sopa ve bıçaklar ile saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığı silahla havaya ateş ederek dağıttı. Sağlık ekipleri 1'i ağır 9 yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kavgaya karıştığını tespit ettiği 18 kişiyi gözaltına aldı. Adeta meydan savaşını andıran görüntülerin kaydedildiği kavganın 18 sanığından 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12'si

adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ağır yaralanan bir kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:37 Kaynak: İHA
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