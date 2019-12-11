Son Dakika Haberleri: Beşikdüzü Açık Cezaevi'nden kaçan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Beşikdüzü Açık Cezaevi'nden kaçan şahıs yakalandı - Son Dakika

Beşikdüzü Açık Cezaevi'nden kaçan şahıs yakalandı

6 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü Açık Cezaevinden 2 gün önce kaçan şahıs Ortahisar ilçesinde yakalandı.

Beşikdüzü Açık Cezaevi'nden kaçan şahıs yakalandı, System.String[]

Trabzon'un Beşikdüzü Açık Cezaevinden 2 gün önce kaçan şahıs Ortahisar ilçesinde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü Açık Cezaevinden 2 gün önce kaçan F.K.'nın yakınlarına zarar verebileceği değerlendiren polis ekipleri, şahsın yakalamasına yönelik çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde Ortahisar ilçesi Kaymaklı mahallesindeki bir metruk bina içerisinde şahsı yakalarken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Beşikdüzü, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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