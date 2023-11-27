Trabzon'da 2 kişi dalgalara kapıldı, ekipler çalışma başlattı

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Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

DENİZ FENERİNE GİRMİŞLER

İlçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.