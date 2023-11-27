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Trabzon'da 2 kişi dalgalara kapıldı, ekipler çalışma başlattı - Son Dakika

Trabzon'da 2 kişi dalgalara kapıldı, ekipler çalışma başlattı

Trabzon Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Şahısların deniz fenerinin bulunduğu alana girdiği öğrenildi.

27.11.2023 - 15:14,  Güncelleme: 15:17
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Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

DENİZ FENERİNE GİRMİŞLER

İlçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzon'da Dalgalara Kapılan 2 Kişinin Arama Çalışmaları Başlatıldı

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.

Trabzon'da Dalgalara Kapılan 2 Kişinin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Trabzon'da Dalgalara Kapılan 2 Kişinin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da 2 kişi dalgalara kapıldı, ekipler çalışma başlattı - Son Dakika
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