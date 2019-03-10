Son Dakika Haberleri: Beşikdüzü'ndeki Yangının Gaz Sıkışmasından Kaynaklanan Cam Patlaması Olduğu Açıklandı

Beşikdüzü'ndeki Yangının Gaz Sıkışmasından Kaynaklanan Cam Patlaması Olduğu Açıklandı

1 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir iş yerinde 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangınla ilgili olarak Trabzon Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

Beşikdüzü'ndeki Yangının Gaz Sıkışmasından Kaynaklanan Cam Patlaması Olduğu Açıklandı, System.String[]
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir iş yerinde 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yangınla ilgili olarak Trabzon Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

Kamuoyuna patlama olarak yansıyan yangınla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangının gaz sıkışmasından kaynaklanan cam patlaması olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sabri Dilek Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Metin Kundura isimli iş yerinin deposunda 07.03.2019 günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen ve kamuoyuna patlama olduğu yönünde yansıyan yangın olayı ile ilgili olarak uzman ekiplerce mahallinde yapılan çalışmalarda, depo içerisinde henüz sebebi belli olmayan bir şekilde çıkan yangın neticesi oluşan sıkışmadan dolayı yüksek ses çıkararak, depo camlarının tamamen kırıldığı, dolayısıyla bunun bir patlama değil, sadece gaz sıkışmasından kaynaklı cam patlaması olduğu, olayda herhangi bir patlayıcı ve benzeri maddenin kullanılmadığı, atılmadığı, yangının deponun içerisinden başladığı tespit edilmiştir. Depo sahibi şahsın o esnada orada olduğu, çeşitli yerlerinden yaralandığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi (yangın)' konusuyla yürütülen soruşturma kapsamında inceleme ve araştırmalarımız çok yönlü devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Trabzon, Beşikdüzü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih'te Polis, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurdu Eğlence Mekanına Gelen Polis, Güvenlik Görevlisini Vurdu

Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:59:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşikdüzü'ndeki Yangının Gaz Sıkışmasından Kaynaklanan Cam Patlaması Olduğu Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]