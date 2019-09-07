Beşiktaş: 0-3

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig lideri Ümraniyespor ile karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3'lık galibiyetle ayrıldı.Beşiktaş karşılaşmaya Utku, Gökhan, Roco, Necip, Rebocho, Elneny, Douglas, Orkan, Erdem Seçgin, N'Koudou, Umut Nayir 11'i ile başlarken, Ümraniyespor; Burak, Muharrem, Tarık, Emre, Gökhan Süzen, Muhammed, Aykut, Riad, Akabueze, Lazar, Gomis 11'i ile sahada yer aldı.Maçın hemen başında Beşiktaş öne geçti. Necip'in pasında sol kanattan son çizgiye inen N'Koudou'nun içeri çevirdiği topta Umut Nayir topu ağlara gönderdi: 0-1. 11'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Orkan Çınar yaptığı ortada topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak doğrudan ağlarla buluştu: 0-2.Ümraniyespor 24'üncü dakikada penaltı kazandı. Umut Nayir'in ceza sahasında elle yaptığı müdahale sonucunda hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Nouri'nin vuruşunda kaleci Utku gole izin vermedi.44'üncü dakikada Ümraniyespor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Muharerm'in ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Nouri'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.GENÇ KARTAL, KAPTANLIĞI ÜSTLENDİİkinci yarıya Beşiktaş 2 değişiklikle başladı. N'Koudou'nun yerine Lens, Gökhan Gönül'ün yerine de Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu. Bu değişikliklerin ardından maça orta sahada başlayan Douglas, ikinci yarıda orijinal mevkii sağ beke geçti. İkinci yarıda genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın kaptanlık pazubandını takması dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam oyunun durduğu anlarda Kartal'ı yanına çağırarak uyarılarda bulundu. Siyah beyazlılarda 63'üncü dakikada Roco'nun yerine Vitor Ruiz oyuna dahil oldu.78'inci dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Orkan'ın pasıyla ceza sahası içinde Lens topla buluştu. Lens'in Ümraniyespor savunmasının müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Umut Nayir topu ağlarla buluşturdu: 0-3.Siyah beyazlılarda farkın açılmasının ardından genç oyuncular oyuna dahil olmaya devam etti. 80'inci dakikada Erdem'in yerine Anıl Gönderiç, 86'ncı dakikada da Rebocho'nun yerine Ahmet Gülay, 87'nci dakikada Umut Nayir'in yerine Ahmet Gülay, 88'inci dakikada Necip'in yerine Halil Duman oyuna giren isimler oldu. Ayrıca yeni transferler Elneny ve Douglas ile Utku ve Orkan, 90 dakika sahada kaldı.90+2'nci dakikada Ümraniyespor farkı 2'ye düşürdü. Sağ kanattan gelişen atakta Furkan ortaladı. Arka direkteki Gimbert boş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-3.ÜMRANİYERSPOR'DA 10 DEĞİŞİKLİKMücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Ümraniyespor ise ikinci yarıya 10 değişiklik yaparak çıktı. Kırmızı beyazlı ekipte sadece kaleci Burak ve Emre Kurt haricindeki oyuncular iki yarıda sahada yer almadı.N'KOUDOU HIZLI VE İSTEKLİBeşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız futbolcu N'Koudou, Ümraniye karşısında kalitesini gösterdi. Topla buluştuğu pozisyonlarda oldukça etkili olan Fransız kanat oyuncusu Umut Nayir'in attığı ilk golde de asisti yapan isim oldu. Sol kanatta topla buluştuğunda hızı ve çalımlarıyla dikkat çekti. Siyah-beyazlıların hücum yaptığı anlarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın N'Koudou'yu sürekli çizgiye kadar açılması konusunda uyardığı gözlendi.REBOCHO ALIŞIYOR, ELNENY'İN ZAMANA İHTİYACI VARSiyah beyazlı ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Caner Erkin ile forma yarışı veren yeni transfer Pedro Rebocho gösterdiği performansla ve N'Koudou ile gösterdiği uyumlu oyunla alkış aldı. Siyah beyazlı ekibin, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Elneny'in ise zamana ihtiyacı olduğu gözlendi.

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Karşılaşmadan detaylar

Umut Nayir'in ilk golü