Son Dakika Haberleri: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Son Dakika Spor Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

32 dakika önce

Birinci sete Beşiktaş, etkili servislerle başladı.

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe Opet: 3, System.String[]

Birinci sete Beşiktaş, etkili servislerle başladı. Dilara'nın etkili ataklarıyla Beşiktaş teknik molayı 12-10 önde geçti. Fenerbahçe Mihajlovic'in smaçlarıyla skoru 14-14'te eşitledi. Kalan bölümde üstünlüğü eline alan sarı-lacivertliler, seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.


İkinci sete Fenerbahçe iyi başladı, etkili ataklarla oyun üstünlüğünü sağladığı sette teknik molayı 12-6 önde geçti. Fenerbahçe rakibin ataklarını aktif bloklarla tutunca Beşiktaş oyundan düştü. Sarı-lacivertliler seti 25-13 üstün tamamladı ve durumu 2-0'a taşıdı.


Üçüncü sete taktik servisler atarak başlayan Fenerbahçe Opet rakibin oyun düzenini bozdu ve teknik molayı 12-9 önde geçti. Etkili ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler seti 25-13 ve maçı da 3-0 kazandı.


Salon: Burhan Felek Voleybol


Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal


Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, Arelya Karasoy, (Merve Dalbeler, Fatma Beyaz, Ceyda Aktaş, İrem Çor, Doğa Topçiçek, Tuğçe Ersan)


Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Dündar, Naz Akyol, Mihajlovic, Bahar Giudetti, Ceren Kestirengöz, (Aylin Sarıoğlu, Özay Kurt)


Setler: 21-25, 13-25, 13-25


Süre: 73 dakika (28, 24, 21)

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:42 
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