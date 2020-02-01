Beşiktaş: 1-2

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), İsmail Şencan (xxx), Kamil Çetin (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Moroziuk (xx), Fernandes (xx), Talbi (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx), Diomande (xx) (Dk.83 Boriachuk x), Boldrin (xx), Umar Aminu (xx), Oğulcan (xx) (Dk.68 Garmash xx), Skoda (xxx)

SARI KARTLAR: Diomande, Fernandes (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Burak Yılmaz ve 79'uncu dakikada Gökhan Gönül kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 36'ncı dakikada Milan Skoda'dan geldi.

13'üncü dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic'in şutunda top üstte auta çıktı.

22'nci dakikada Caner'i geri pasına Beşiktaş defansından önce topa müdahale eden Skoda, topla birlikte kaleci Karius'u geçti. Skoda'nın dar açıdan kaleye gönderdiği şutta top yan ağlarda kaldı.

29'uncu dakikada Ljajic'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Atiba, topu bekletmeden Burak'a çıkardı. Bu pasla penaltı noktasında topla bulaşan Burak'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

36'ncı dakikada skora denge geldi. Moroziuk'un ortasında Ruiz'in kafasından sekerek ceza sahasına doğru yükselen topu takip eden Skoda, kaleci Karius'tan önce araya girerek kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

60'ıncı dakikada ceza sahasına gönderilen pas ile topla buluşan Umar'ın şutunda top Karius'un üzerinden geçerek direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

70'inci dakikada Garmash'ın pası ile topla buluşan Umar'ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çektiği şut direğin yanından auta çıktı.

79'uncu dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Burak Yılmaz ile yaptığı duvar pası sonrasında topla buluşan Ljajic, pasını sağ çaprazdaki Gökhan Gönül'e verdi. Gökhan'ın sert şutunda top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.