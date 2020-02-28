Beşiktaş: 1-2

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Samet Çavuş

GOLLER: Dk. 37 Fernandes ( Aytemiz Alanyaspor ) - Dk. 69 - Dk. 84 (P) Burak Yılmaz ( Beşiktaş

SARI KART: Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 24'üncü haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Takımlar sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, statta bulunan tüm taraftarlar Türk Bayrağı sallayarak destek verdi. Karşılaşma İdlib 'de şehit düşen askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Tribünlerde ise çok sayıda pankart açıldı.

7'nci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında N'Sakala'nın ara pasıyla hareketlenen Fernandes son çizgiden içeri ortalamak istedi. Son anda araya giren Vida topu ön direkte karşılayarak tehlikeyi önledi.

12'nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topu ileri taşıyan N'Koudou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens, Welinton'dan sıyrılıp sol çaprazdan şutunu attı ancak top az farkla yandan auta gitti.

16'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou hızla ceza sahasına sokularak rakibinden sıyrıldı ve sol ayağıyla sert vurdu ancak kaleci Marafona topa uzanarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

19'uncu dakikada orta sahada kazanılan topla başlayan Alanyaspor atağında Bakasetas dengesiz yakalanan Beşiktaş savunmasının arkasına koşu yapan Efecan'a ara pas attı. Topla buluşan Efecan ilk anda kaleci Karius'tan sıyrılırken vuruşunu yapmakta gecikince Karius topu kontrolüne almayı başardı. Yardımcı hakem pozisyonun sona ermesinin ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.

23'üncü dakikada gelişen Beşiktaş kontratağında Alanyasporlu Welinton'dan seken topu kazanan Burak kaleciyle karşı karşıya kaldı, fakat rakibinin açısını daraltan Marafona uzanarak topu uzaklaştırdı.

37'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Efecan aynı çizgide koşu yapan Onur'a topu aktardı. Ceza sahası çaprazında topla buluşan Onur çizgiye kadar ilerleyerek kale önüne gönderdi. Burada yükselen Fernandes'in kafa vuruşu, kaleci Karius'un solundan geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

50'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasına giren Gökhan topu geriden koşu yapan Atiba'nın koşu yoluna çevirdi. Ceza sahası çizgisi üzerine müsait durumda olan Atiba topun gelişine sert vurdu. Top üst direğe çarpıp auta gitti.

53'üncü dakikada Beşiktaş atağında sol kanattan topu taşıyan Caner rakibinden sıyrılarak ceza sahasına ortaladı. Burada topu karşılayan Atiba, topu daha gerideki Elneny'ye aktardı. Şut hazırlığına giren Elneny'ye son anda Alanyaspor savunması araya girerek izin vermedi. Seken topu ise arka direkteki Vida tamamladı ancak top auta gitti.

69'uncu dakikada rakip sahada taç atışıyla başlayan Beşiktaş atağında topla buluşan Atiba topu bekletmeden çizgiye ilerleyen Elneny'e aktardı. Topu kontrol eden Elneny'nin kale önüne hafif havalandırdığı topa eğilerek kafa vuran Burak'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-1

79'uncu dakikada gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi, ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucu Halis Özkahya kararı değiştirmedi.

81'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında topla buluşan Burak Yılmaz rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi fakat kaleci Marafona rakibine vuruş izni vermeyerek topu kornere çeldi.

84'üncü dakikada gelişen Beşiktaş atağında Alanyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Burak Yılmaz'ın şutunda topun Caulker'in eline çarpması sonucu hakem Halis Özkahya penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Burak Yılmaz'ın penaltı atışında Marafona köşeyi tahmin etti fakat kaleciye çarpan meşin yuvarlak yine de ağları havalandırdı: 1-2.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonlandı.