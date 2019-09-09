Son Dakika Haberleri: Beşiktaş 14. kontenjanı Ajdin Hasic'e sakladı
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Beşiktaş 14. kontenjanı Ajdin Hasic'e sakladı

14 dakika önce

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında anlaştığı ve yaz döneminde Avusturya kampına davet ettiği Ajdin Hasic, sergilediği performans ile 14 kişilik yabancı kontenjanının 13'te kalmasını sağladı.

Beşiktaş 14. kontenjanı Ajdin Hasic'e sakladı, System.String[]

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında anlaştığı ve yaz döneminde Avusturya kampına davet ettiği Ajdin Hasic, sergilediği performans ile 14 kişilik yabancı kontenjanının 13'te kalmasını sağladı.


17 yaşındaki hücum oyuncusu, gelecek ay 18 yaşına girecek ve siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalayacak. Ocak ayından itibaren de A takımda forma giymeye başlayacak. Sezon öncesi 7 yabancı takviyesi yapan Beşiktaş yönetimi, devre arasında kadroda düşünülmeyen isimlerin gönderilmesinde zorluk çıkması halinde Hasic'i değerlendiremeyeceğini düşünerek kontenjanda 1 kişilik boşluk bıraktı. Genç yıldız adayında büyük potansiyel gören siyah-beyazlılar, gelecekte Hasic'in bonservisinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.


ÇOK YÖNLÜ HÜCUM OYUNCUSU


7 Ekim 2001 Bosna Hersek doğumlu Ajdin Hasic, sağ kanadın yanı sıra 10 numarada da görev yapabiliyor. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen sol ayaklı oyuncu, Bosna Hersek'in genç milli takımlarında 29 maçta forma giydi ve 11 gol attı.

Bosna - Hersek, Avusturya, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:15 
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