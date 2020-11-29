Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de aynı skorla galip

Fenerbahçe deplasmanında Aboubakar (2), Necip ve N'Sakala'nın golleriyle 4-3 kazanan Beşiktaş, Kadıköy'de tam 15 yıl aradan sonra galibiyete uzanmayı başardı. Siyah-beyazlılar son galibiyetini 2005 yılında 4-3 almıştı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 16'ya çıkardı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, henüz 4. dakikada Aboubakar'ın golüyle öne geçerken, yıldız futbolcu 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kafayla topu yeniden filelere gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe baskısını artırırken 34. dakikada Cisse farkı 1'e indiren isim oldu. İlk yarının 25. dakikasında sarı kart gören Cyle Larin, ikinci yarının başlamasının ardından 5 dakika sonra 50. dakikada Gökhan Gönül'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

YİNE 10 KİŞİ KALDI, YİNE 4-3 KAZANDI

Uzatmalarla birlikte maçın son 46 dakikasında 10 kişi oynayan Beşiktaş, dakikalar 53'ü gösterdiğinde bir gol daha buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla Josef'in yaptığı ortada Necip Uysal kafayı vurarak topu filelere getirdi ve skoru 3-2'e taşıdı. 68. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan yeniden farkı 1'e indiren isim olurken Beşiktaş 88. dakikada bir gol daha buldu ve N'Sakala'yla durumu 4-2'ye getirdi. Maçın son bölümünde Mame Thiam'a yapılan hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterirken Ozan Tufan topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-4. Kadıköy deplasmanında en son 17 Nisan 2005 tarihinde, kaleci Cordoba'nın kırmızı kart görmesi sonrasında Pancu'nun kaleye geçtiği maçta son dakika golüyle 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan yine 4-3'lük galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.

(Bozhan Memiş/İHA)