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Beşiktaş 195 gün sonra kazandı

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tam 195 gün sonra deplasman galibiyeti aldı.

Beşiktaş 195 gün sonra kazandı, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tam 195 gün sonra deplasman galibiyeti aldı. Siyah-beyazlılar en son geçen sezonun 29. haftasında Sivasspor'u Vida ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etmişti.


Antalyaspor deplasmanında Vida ve Diaby'nin golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, tam 195 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı. Karşılaşmanın 9. dakikasına Vida, 11. dakikasında da Diaby'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş, mücadeleden de 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Son olarak 22 Nisan 2019'da geçen sezonun 29. haftasında Sivasspor'u deplasmanda Vida ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, o tarihten sonra ligde oynadığı 6 deplasman maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.


Açılış yine Vida'dan


Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde aldığı galibiyetin ardından dış saha 3 puana hasret kalan Beşiktaş, Antalya deplasmanında galip gelerek puanını 15'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında 9. dakikada ilk golünü atan Vida, siyah-beyazlıların 195 gün önce aldığı Sivasspor galibiyetinde de takımının ilk golünü atan isim olmuştu. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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