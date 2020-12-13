Beşiktaş: 2-1 - Son Dakika

Beşiktaş: 2-1

13.12.2020 21:21
Beşiktaş: 2-1, System.String[]

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Berkan, Siopis (Dk. 90+5 Umut), Davidson (Dk. 86 Efkan), Bakasetas (Dk. 86 Fatih), Bareiro (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Berkan, Siopis (Dk. 90+5 Umut), Davidson (Dk. 86 Efkan), Bakasetas (Dk. 86 Fatih), Bareiro (Dk.66 Mustafa Pektemek), BabacarBEŞİKTAŞ: Utku, Rosier (Dk.46 N'Koudou), Montero, Welinton, Rıdvan, Josef de Souza, Atiba (Dk. 83 Oğuzhan), Ghezzal (Dk. 83 Güven), Dorukhan, Larin (Dk. 46 Mensah), AboubakarGOLLER: Dk.26 (P)-Dk. 79 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 90 (P) Aboubakar (Beşiktaş)KIRMIZI KART: Dk. 82 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Tayfur, Efkan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) - Rosier, Ghezzal, Montero (Beşiktaş)Süper Lig'in 12'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maç öncesi 2016 yılında Beşiktaş- Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırının yıl dönümü dolayısıyla stadın skorboardunda İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterildi.9'uncu dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşu savunma uzaklaştırırken, Siopis ceza sahası dışından gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti.25'inci dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşu sırasında Beşiktaşlı Ghezzal topa ceza sahası içinde elle dokundu. Hakem VAR'a giderek durumu kontrol etti ve penaltı noktasını gösterdi.26'ncı dakikada Alanyaspor'da kazanılan penaltı atışını Bakasetas gole çevirdi: 1-0.34'üncü dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası dışından topu alan Ghezzal, savunmayı geçerek kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Ghezzal'ın vuruşunda Marafona gole izin vermedi.36'ncı dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Caulker ceza sahası içinde kaleye sert bir şut çekti. Top az farkla auta gitti.43'üncü dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası pozisyonun devamında soldan yapılan ortada Tayfur'un vuruşu yandan auta gitti.45+1'inci dakikada Alanyasporlu Tzavellas'ın ceza sahası dışında sol taraftan kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü. Pozisyonun devamında Juanfran'ın ceza sahası dışından sert vuruşu kalecide kaldı.50'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topu kapan Siopis, topu rakip sahadaki Davidson'a verdi. Rakip yarı alanda Davidson- Babacar paslaşması sonrası topu soldaki Babacar topu ceza sahası içindeki Bareiro'ya gönderdi. Topu kontrol eden Bareiro, savunma arkasına sızan Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın vuruşu kaleci Utku'da kaldı.53'üncü dakikada soldan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou, topu ceza sahası içine çevirdi. Alanyaspor savunmasının ters vuruşu sonrası top kaleci Marafona'da kaldı.65'inci dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Atiba'nın vuruşu yandan auta gitti.67'nci dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında, Tayfur ceza sahası dışından topu sürdü. Savunmayı geçen Tayfur'un sert şutu kaleci Utku'da kaldı.77'nci dakikada ceza sahası çizgisinden Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kalenin üst ve yan direğinin buluştuğu, 90 tabir edilen köşede patladı.79'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinden Siopis'in geri pasında orta saha çemberinde topla buluşan Davidson beklemeden topu solda koşu yapan Tayfur'a aktardı. Bu oyuncu ise ceza sahası çizgisine kadar sokularak penaltı noktasına koşu yapan Bakasetas'a pas verdi. Bakasetas'ın gelişine sert vuruşu kaleci Utku'nun solundan ağlarla buluştu: 2-0.82'nci dakikadaki Beşiktaş atağında topu kazanan Babacar, ilerlemek isterken Rıdvan'a yaptığı müdahale sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.89'uncu dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içindeki Güven'e, Alanyasporlu Efkan müdahale etti ve yere düşürdü. Hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.90'ıncı dakikada Aboubakar'ın kullandığı penaltı ile fark 1'e indi: 2-1.Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

- Antalya
Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş: 2-1

Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir, Karaoğlan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş: 2-1 - Son Dakika Spor


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