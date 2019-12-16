Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Kurtuluş Savaşı veriyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Kurtuluş Savaşı veriyoruz - Son Dakika Spor

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Kurtuluş Savaşı veriyoruz

6 saat önce

"Doğru bir sistem yok""Dünkü maçta hakem takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı""Adalet sağlanırsa statlar dolacak"Ali DANAŞ - Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün içinde bulunduğu durumu "Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz" sözleriyle ifade etti.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Kurtuluş Savaşı veriyoruz, System.String[]

"Doğru bir sistem yok"

"Dünkü maçta hakem takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı"

"Adalet sağlanırsa statlar dolacak"

Ali DANAŞ -

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün içinde bulunduğu durumu "Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz" sözleriyle ifade etti.

Siyah beyazlı kulübü takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Dalgakıran'ın açıklamaları şu şekilde:

"KURTULUŞ SAVAŞI VERİYORUZ"

"Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldık. Bu hem mali olarak hem organizasyonel olarak her açıdan dibe oturmuş bir kulübü devraldık. Ahmet Nur Çebi başkanımız bu kararı verirken hep birlikteydik ve üzerinde ağır bir baskı hissetti. Kamuoyu baskı oluşturdu. 'Durumu bilmiyor muydunuz' diye soruyorlar. Biliyorduk. Biz de bu ağır görevi aldık. Emin olun başta başkan olmak üzere günde 2 saat uyuyoruz. Geçen gün adamın tansiyonunu ölçüyorduk. İçinde en ufak organizasyonel bir çaba gösterilmemiş, darmadağın, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik. Kitleler olumsuz şeyler duymak istemiyor olabilirler ama biz gerçeği söyleyeceğiz. Buradan çıkış, başkan ve yönetimin çabalarıyla olacak iş değil. Tüm paydaşlar Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan çıkmak için el birliği yapmalı.

"DOĞRU BİR SİSTEM YOK"

Bu sorunların çözümü var. Hem de birden fazla çözümü var. Ama bu çözümleri gerçekleştirmek için tüm paydaşların bu sorunu çözmeye kararlı olması gerekiyor. Kaynaklarımıza rağmen, Avrupa'da bizden çok daha düşük kaynaklı organizasyonlar kadar bile başarı sağlayamıyoruz. Bunun ana sebebi de doğru bir sistemin olmaması. Beşiktaş'ta bu sistemi kurmaya kararlıyız. Çok çalışıyoruz. Gelirlerimizin hemen hemen tamamı temlik altında. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir düzen oluşturmak istiyoruz. Bir daha bu duruma düşülmemesini sağlamayacak tedbirleri almak istiyoruz. 45 gündür yöneticiler kendi işiyle uğraşamıyor. Beşiktaş tarihinde böyle bir durum olmamıştır. Burada her kesimin çıkarları söz konusu. Sistemin çıkarına uygun bir yol iletildi.

"DÜNKÜ MAÇTA HAKEM TAKDİR HAKLARINI KONUK EKİPTEN YANA KULLANDI"

Süper Lig büyük bir ekonomik organizasyon. Bu sportif faaliyetin diğer paydaşlarının da adil olması son derece önemli. Kulüplerin her zaman hakem konuşması iyi bir şey değil ama haksızlığa uğrayanın da canı yanıyor. Mesela dünkü maçta hakem takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı. Biz diğer maçlarda da aynı cesareti hakemlerimizden bekliyoruz.

"ADALET SAĞLANIRSA STATLAR DOLACAK"

Adalet sağlanırsa statlar dolacak, sponsorlar daha fazla kaynak sağlayacak. Her anlamda adalet bekliyoruz. Sistem ve organizasyon içinde çalışan bir yönetim var. Beklentimiz adaletin sağlanması. Ama böyle bir durum olmazsa da, boynunu kuzu kuzu eğecek bir yönetim kurulu da değiliz. Bize nasıl zaman verilmesini istiyorsak, biz de bu kurumlara zaman vermek istiyoruz. Beşiktaş'ı yakından izleyin. Hep beraber gelecek dönemde farklı işlere ve farklı alanlara birlikte imza atacağız."


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:21 Kaynak: DHA
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