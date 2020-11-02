Beşiktaş 2'de 2 yaparak yükselişe geçti - Son Dakika

Beşiktaş 2'de 2 yaparak yükselişe geçti

02.11.2020 11:45
Beşiktaş 2'de 2 yaparak yükselişe geçti, System.String[]

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini alarak yükselişe geçti.

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, üst üste ikinci galibiyetini alarak yükselişe geçti.Siyah beyazlılar son iki maçı kazanmasıyla puanını 10'a çıkardı ve sırlamada bir maçı eksik olarak 8'inciliğe kadar yükseldi. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin şimdiki hedefi ise cuma akşamı deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçını da kazanarak milli araya avantajlı ve morali yüksek olarak girmek.CYLE LARİN'İN YÜKSELEN FORMU SEVİNDİRİYORTransfer döneminin son gününe kadar santrfor takviyesi yapmak için uğraşan Beşiktaş yönetimi, şartların oluşmamasından dolayı Aboubakar haricinde golcü alamamıştı. Aboubakar'ın haricinde geçen sezondan bu yana düşen formuyla Güven Yalçın ve geçen sezonu kiralık olarak geçiren Cyle Larin'den başka santrforu olmayan siyah-beyazlılarda bu durum endişe verici olarak nitelendirilyordu. Ancak Cyle Larin, şu ana kadar gösterdiği performansla bu endişeyi bir nebze ortadan kaldırmış durumda. Aboubakar'ın gelmesiyle yedeğe düşen Larin, kanat oyuncularının sakatlanmasıyla Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında kendine ilk 11'de yer buldu. İki maçı da boş geçmeyen Larin, Denizli'de 1 gol atarken, dün akşam da takımın tek golünü atarak doğrudan 3 puanın kazanılmasını sağladı.Bu sezon Avrupa maçları dahil 6 maçta görev yapan Larin, toplam 4 gol atarak takımın en skorer ismi oldu. Kanadalı golcü 1-1 berabere sona eren Antalyaspor maçında da takımın tek golünü kaydetmişti. Cyle Larin böylelikle lige attığı 3 golle Beşiktaş'ın bu sezon kazandığı 10 puanın 7'sine doğrudan katkı yapmış oldu.İÇ SAHADA İLK DEFA KAZANDIBeşiktaş, Yeni Malatayspor galibiyetiyle bu sezonki iç saha şansızlığına da son verdi. Lige deplasmanda aldığı Trabzonspor galibiyetiyle başlamasına rağmen sonraki 3 haftada galibiyet alamayan siyah beyazlılar, bu üç maçın ikisini kendi sahasında oynamıştı. İkinci haftada sahasında Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligdeki ikinci iç saha maçını 4'üncü haftada Gençlerbirliği ile yapan siyah beyazlılar bu kez rakibine 1-0 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi elemesinde de iç sahada Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş 1-1 berabere biten maçı penaltı atışları sonrasında kaybederek yine iç sahada kazanamamıştı. Siyah beyazlılar, Malatyaspor galibiyetiyle kendi evinde 3 maç sonra kazanmış oldu.BU SEZON İLK KEZ GOL YEMEDİ

Beşiktaş'ın yükselişinin bir diğer göstergesi de bu sezon ilk kez gol yemeden bir maçı tamamlamasıydı. Lig, Avrupa ve özel maçların hiçbirinde kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, bu sezon 8 maçta kalesinde 15 gol görmüştü. Beşiktaş, dün akşam ilk kez sahadan gol yemeden ayrılırken, Malatyaspor'a pozisyon dahi vermedi ve alkışı hak etti.


- İstanbul
Beşiktaş 2'de 2 yaparak yükselişe geçti
Beşiktaş 2'de 2 yaparak yükselişe geçti

Beşiktaş Spor Kulübü, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş 2'de 2 yaparak yükselişe geçti - Son Dakika Spor


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