Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına Atiba Hutchinson ile katıldı

Sosyal medyada"#20liyaslarchallenge" etiketiyle gündeme oturan akıma Beşiktaş da Atiba'nın fotoğrafıyla katıldı.
Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki başarılı kaptanının 20'li yaşlardaki fotoğrafını paylaşmak yerine günümüzden bir fotoğrafını paylaşarak akıma esprili bir yaklaşım getirdi. Beşiktaş formasıyla 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, bu dönem çıktığı 37 mücadelede 4 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek kariyer rekoru kırmıştı.
Kaynak: SonDakika.com
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