Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına Atiba Hutchinson ile katıldı

Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki başarılı kaptanının 20'li yaşlardaki fotoğrafını paylaşmak yerine günümüzden bir fotoğrafını paylaşarak akıma esprili bir yaklaşım getirdi. Beşiktaş formasıyla 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson , bu dönem çıktığı 37 mücadelede 4 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek kariyer rekoru kırmıştı.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu