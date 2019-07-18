Son Dakika Haberleri: Besiktaş 2019-20 sezonu formaları
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Besiktaş 2019-20 sezonu formaları

1 saat önce

Beşiktaş Futbol takımlarının 2019-2020 futbol sezonunda giyeceği formalar, adidas tarafından Beşiktaşlı taraftarların beğenisine sunuldu.

Beşiktaş Futbol takımlarının 2019-2020 futbol sezonunda giyeceği formalar, adidas tarafından Beşiktaşlı taraftarların beğenisine sunuldu.
Besiktaş 2019-20 sezonu formaları
Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:05 
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