Beşiktaş, 2019 yılını galibiyetle tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'de iki hafta sonra galibiyet aldı.

Ligin 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-1 yendi.

Süper Lig'de üst üste BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek kötü gidişi durdurdu.

Ligde 9. galibiyetini alan Beşiktaş, ilk yarıyı 30 puanla tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, 2019 yılını da galibiyetle bitirdi.

4 maç sonra kazandı

Siyah-beyazlı ekip, resmi maçlarda üst üste 4 yenilginin ardından galibiyet sevinci yaşadı.

Ligde Kasımpaşa'yı 3-2 yendikten sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24Erzincanspor müsabakalarını da kaybetmişti.

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek bu kötü gidişi sonlandırdı.

Gol yeme serisi 6 maça çıktı

Gençlerbirliği karşısında kalesini kapatamayan Beşiktaş'ın gol yeme serisi 6 maça çıktı.

Ligde Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçlarında gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor karşılaşmalarında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyememişti.

Beşiktaş, kötü savunma yaptığı bu 6 maçta 14 gol yedi.

Eksik rakibi karşısında ilk yarıda zorlandı

Beşiktaş, ilk yarıda 9 kişi kalan rakibi karşısında sıkıntılı anlar yaşadı.

Gençlerbirliği 9. dakikada Nadir Çiftçi ve 36. dakikada Yasin Pehlivan'ın kırmızı kart görmesiyle eksik kaldı. Avantajını iyi değerlediremeyen Beşiktaş, 23. dakikada 1-0 geriye düştü ve soyunma odasına bu skorla gitti.

Beşiktaş, ligin 14. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında da rakibinin 75 dakika 10 kişi oynamasına rağmen uzatma dakikasında bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazanabilmişti.

Hutchinson kazandırdı

Siyah-beyazlı ekipte maçın en etkili ismi Atiba Hutchinson oldu.

Vida'nın golünde pozisyonun içinde yer alan, N'Koudou ile Oğuzhan Özyakup'un attığı gollerin hazırlayıcısı olan 36 yaşındaki futbolcu, 90+1. dakikada ise fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe derbisinde de takımının tek golünü kaydeden Hutchinson, bu sezon ligde 4. kez bu sevinci yaşadı.

Tecrübeli oyuncu, maçın ardından çocuklarıyla taraftarlara "üçlü" çektirdi. Takımının ilk golünü atan Vida da çocuğuyla "üçlü" çektirerek galibiyet sevincini paylaştı.

Oğuzhan Özyakup 397 gün sonra gol attı

Beşiktaş'ta 74. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü atan Oğuzhan Özyakup, 397 gün sonra skora katkı yaptı.

Siyah-beyazlı formayla resmi maçlardaki son golünü 24 Kasım 2018'de bir başka başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'ne atan Oğuzhan, Gençlerbirliği filelerini havalandırarak bu hasretini sonlandırdı.

Ruiz cezalı

Beşiktaş'ta sarı kart gören Victor Ruiz, cezalı duruma düştü.

Sakatlığı nedeniyle son 8 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Ruiz, bu sezon Göztepe, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sarı kart gördü.

Ruiz, cezası nedeniyle ikinci yarının ilk haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Vida'dan 3. gol

Beşiktaş'a 49. dakikada beraberlik golünü getiren Domagoj Vida, bu sezon üçüncü kez gol kaydetti.

Ligde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçlarında fileleri havalandıran Vida, Gençlerbirliği karşısında da gol buldu.

Siyah-beyazlı ekibe 2-1 üstünlüğü sağlayan Georges-Kevin N'Koudou ise Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Taraftarlardan hakem Aydınus'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, ilk yarıda üst üste Gençlerbirliği oyuncularına kırmızı kart çıkaran hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, özellikle 36. dakikada Adem Ljajic'e faul yapan Yasin Pehlivan'a ilk önce sarı kart gösteren ama pozisyonu izledikten sonra kartın rengini kırmızı olarak değiştiren Aydınusa'a tepkilerini artırdı.

Taraftarlar, "Eyyam yapsana Fırat Aydınus eyyam yapsana" şeklinde tezahüratta bulundu.

Rakibi karşısında 9 kişi mücadele etmek zorunda kalan ve sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.