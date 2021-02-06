Beşiktaş 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika
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Beşiktaş 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

Beşiktaş 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

06.02.2021 01:32

LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin Beşiktaş LoL 2021 kadrosunda kimler var? Beşiktaş kadrosu ve oyuncu isimleri...

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Beşiktaş yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

BEŞİKTAŞ 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi Beşiktaş kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Juuzou

Ormancı : Robin

Orta Koridor : Waena

Alt Koridor : Meshade

Destek : Mocha

Beşiktaş Akademi Kadrosu:

Üst Koridor : Asteroid

Ormancı : Risin

Orta Koridor : Pulse

Alt Koridor : Alive

Destek : Beplush810

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Son Dakika Gamegar Beşiktaş 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika
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