Beşiktaş 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Beşiktaş yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

BEŞİKTAŞ 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi Beşiktaş kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Juuzou

Ormancı : Robin

Orta Koridor : Waena

Alt Koridor : Meshade

Destek : Mocha

Beşiktaş Akademi Kadrosu:

Üst Koridor : Asteroid

Ormancı : Risin

Orta Koridor : Pulse

Alt Koridor : Alive

Destek : Beplush810