League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Beşiktaş yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?
2021 Kış Mevsimi Beşiktaş kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:
Üst Koridor : Juuzou
Ormancı : Robin
Orta Koridor : Waena
Alt Koridor : Meshade
Destek : Mocha
Beşiktaş Akademi Kadrosu:
Üst Koridor : Asteroid
Ormancı : Risin
Orta Koridor : Pulse
Alt Koridor : Alive
Destek : Beplush810
Son Dakika › Gamegar › Beşiktaş 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor? - Son Dakika