Son Dakika Haberleri: Beşiktaş 22 yıl sonra Riva'da kamp yapacak
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Beşiktaş 22 yıl sonra Riva'da kamp yapacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek olan siyah beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 2 sahanın da bakımda olması sebebiyle hazırlıklarını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde yapacak.

Beşiktaş 22 yıl sonra Riva'da kamp yapacak, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 8 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecek olan siyah beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 2 sahanın da bakımda olması sebebiyle hazırlıklarını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde yapacak.
İki etaptan oluşan kamp programının kondisyon bölümünü Avusturya'da yapmayı düşünen ancak bu kararından vazgeçen teknik direktör Abdullah Avcı, tercihini TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nden yana kullandı. 8-11 Temmuz tarihleri arasında serbest olarak antrenmanlara gelecek olan futbolcular 13 Temmuz'dan itibaren Milli Takım tesislerinde kampa girecek ve 22 Temmuz'a kadar 9 gün tesislerde kalacak. Beşiktaş, en son teknik direktör John Benjamin Toshack döneminde 1997 yılında Riva'da kamp yapmıştı.
İlk kampın ardında 2 gün izin yapacak olan siyah beyazlılar ikinci etap kampı için 25 Temmuz'da Avusturya'nın Salzburg'a bağlı Saalfalden kasabasına gidecek ve 4 Ağustos'a kadar hazırlık maçlarının ağırlıkta olduğu çalışmalar yapacak. 5 Ağustos'ta Türkiye'ye dönecek olan Beşiktaş, hazırlıklarının kalan bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek.


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:29 Kaynak: DHA
TFF, milli, temmuz, riva, Spor
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