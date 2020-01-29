Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı. - Son Dakika Spor

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı.

6 saat önce

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı.

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı., System.String[]

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı. - İSTANBUL

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord, Beşiktaş, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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