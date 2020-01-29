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Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı.
6 saat önce
Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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