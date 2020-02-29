Beşiktaş: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş: 3-0 - Son Dakika Spor

Beşiktaş: 3-0

6 saat önce

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Mehmet Gül, Esat DanziliVAKIFBANK: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan (Pınar Atasever)BEŞİKTAŞ: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Ece Uçarı, Elif...

Beşiktaş: 3-0, System.String[]

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Mehmet Gül, Esat Danzili

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan (Pınar Atasever)

BEŞİKTAŞ: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Ece Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Aleyna Fırat, Kardelen Karabıyık, Zeynep Özgel, Sevval Burnazlar)

SETLER: 25-13, 25-14, 25-12

SÜRE: 62 dakika (20, 20, 22)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20'nci hafta karşılaşmasında VakıfBank sahasında, Beşiktaş'ı 25-13, 25-14 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini de 15 maça çıkardı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için iki takım sahaya 'Başımız sağ olsun' yazılı pankartlarla çıktı. Karşılaşma öncesi şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstaklal Marşı okundu.


- İstanbul
Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Mehmet Gül, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:49 Kaynak: DHA
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