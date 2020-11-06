Beşiktaş: 3-1 - Son Dakika

Beşiktaş: 3-1

06.11.2020 22:09
Beşiktaş: 3-1, System.String[]

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın ÖgelGAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Djilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Biyik, Mirallas(Dk. 90+3 Jefferson) Maxim (Dk. 90+3 Güray Vural), Vertih(Dk. 90+3 Furkan Soyalp), Muhammed Demir(Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Ali Saygın ÖgelGAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Djilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Biyik, Mirallas(Dk. 90+3 Jefferson) Maxim (Dk. 90+3 Güray Vural), Vertih(Dk. 90+3 Furkan Soyalp), Muhammed  Demir(Dk. 81 Enver Cenk Şahin), Dicko (Dk.74 Kenan Özer)BEŞİKTAŞ A.Ş: Ersin Destanoğlu- Rosier, N'Sakala, Welinton(Dk. 16  Francisco Montero ), Vida, Oğuzhan Özyakup( Dk.46 Mensah), Atiba, Larin( Dk. 71 Güven Yalçın), Ghezzal(Dk. 57 Utku Yuvakuran), Dorukhan Toköz (Dk.46 Dias), Aboubakar  GOLLER: Dk.45 Mirallas, Dk.64 Muhammed Demir,Dk. 90+8 Kenan Özer (Gaziantep FK)- Dk.61 Larin (Beşiktaş)SARI KARTLAR: Dicko, Sumudica (Teknik Direktör),Oğuzhan Erdoğan(Kulüp Tercümanı) Oğuz Ceylan (Gaziantep FK) - Murat Şahin (Yardımcı Antrenör), Rosier (Beşiktaş)KIRMIZI KARTLAR: Ersin Destanoğlu(Beşiktaş)Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 3-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.18'inci dakikada orta alandan gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın ceza sahasına gönderdiği tehlikeli ara pası Atiba'dan önce savunmada araya giren Tosça son anda uzaklaştırdı.27'nci dakikada sağ kanattan gelişen koruk takımın atağında  Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Djilobodji araya girerek uzaklaştırdı.32'nci dakikada ev bahibi takımda Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Maxim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte Larin topu son arda uzaklaştırdı.38'inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş'ın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in çektiği şut direkten geri döndü.45'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Dicko'nun içeriye gönderdiği orta savunmadan sekip Mirallas'ın önünde kaldı. Topla buluşan Mirallas'ın vuruşu ağlara gitti. Yardımcı hakemin uyarısı ile önce golü iptal eden Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısı ile golü geçerli saydı: 1-055'inci dakikada ev sahibi takımın atağında savunma arkasına sızan Muhammed'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin, rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında uzak direkte vuruşunu yapan Larin'in şutu ağlarla buluştu: 1-164'uncu dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Dicko'nun içeriye gönderdiği ortayı kontrol eden Muhammed'in vuruşu ağlara gitti: 2-175'inci dakikada iki takımın yedek kulübesi arasında bir gerginlik yaşandı. Sumudica'nın tercümanı ile Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin sarı kart gördü.90+7'nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Furkan Soyalp'in içeriye gönderdiği ortayı kontrol eder Kenan Özer'in vuruşu ağlara gitti: 3-1Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

- Neş
Beşiktaş: 3-1
Beşiktaş: 3-1
Beşiktaş: 3-1
Beşiktaş: 3-1
Beşiktaş: 3-1
Beşiktaş: 3-1
Beşiktaş: 3-1
Beşiktaş: 3-1

Yaşar Kemal, Gaziantep, Beşiktaş, Uğurlu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş: 3-1 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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