Beşiktaş: 3-4

Mustafa AKIN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay

FENERBAHÇE: Altay - Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak (Dk. 64 Ferdi), Gustavo, Sosa (Dk. 46 Mert Hakan), Ozan, Pelkas (Dk. 76 Thiam), Perotti (Dk. 37 Caner Erkin), Cisse (Dk. 46 Kemal Ademi)BEŞİKTAŞ: Utku - Rosier, Necip (Dk. 70 Welinton), Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal (Dk. 86 N'Sakala), Atiba, Mensah (Dk. 71 N'Koudou), Larin, Aboubakar (Dk. 90+2 Güven)GOLLER: Dk. 34 Cisse, Dk. 68 - Dk. 90+7 (P) Ozan (Fenerbahçe) - Dk. 4 - Dk. 20 Aboubakar, Dk. 53 Necip, Dk. 88 N'Sakala (Beşiktaş)KIRMIZI KART: Dk. 50 Larin (Beşiktaş)SARI KARTLAR: Tisserand, Pelkas, Mert Hakan, Gustavo, Ozan, Lemos (Fenerbahçe) - Sergen Yalçın (Teknik direktör), Murat Şahin (Yardımcı antrenör), Josef de Souza (Beşiktaş)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005 tarihinde aldığı 4-3'lük skorla yenen Beşiktaş, 15 yıl sonra yine aynı skorla Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.

2'nci dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Perotti'nin vuruşunda top Rosier'den geri döndü. Dönen topla buluşan Perotti'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.4'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Larin'in pasında topla buluşan Aboubakar, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.20'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Ghezzal'ın pasında altıpas önünde iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.34'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Sosa'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Tisserand, kafa ile topu arka direğe indirdi. Topu takip eden Cisse'nin dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.39'uncu dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.50'nci dakikada Larin kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Mücadelenin 25'inci dakikasında sarı kart gören Larin, 50'inci dakikada Gökhan Gönül'e faul yaptı. Gönül yerde kalırken mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Larin'e sarı kart gösterdi. Larin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan isim oldu.52'nci dakikada Caner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Ozan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.53'üncü dakikada Beşiktaş farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Tisserand'dan seken topla buluşan Josef, meşin yuvarlağı arka direkte bulunan Necip'e aktardı. Necip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.63'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ozan'ın kafa vuruşunda top kaleci Utku'da kaldı.68'inci dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 1'e indirdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan'ın pasında Kemal Ademi topu kafayla indirdi. Topu önünde bulan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Ozan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.78'inci dakikada Mert Hakan'ın Rıdvan'a faul yapmasının ardından karşılaşmanın dördüncü hakemine yönelik itirazlarını sürdüren Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin sarı kart ile cezalandırıldı.83'üncü dakikada Ozan'ın pasında Caner Erkin ceza sahası solunda topla buluştu. Caner'in ortasında kale önünde bulunan Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.88'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan N'Koudou'nun pasında arka ceza sahası içinde topla buluşan Nsakala'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4. Golün ardından Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet büyük coşku yaşadı.90+7'nci dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın vuruşunda Welinton'un müdahalesi sonrasında karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR'dan pozisyonu inceledi. Numanoğlu'nun penaltıya hükmetmesinin ardından topun başına Ozan Tufan geçti. Ozan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-4.

Mücadele 4-3 Beşiktaş üstünlüğü ile son buldu.