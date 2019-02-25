Beşiktaş, 3 Bin 82 Gün Sonra Derbide Penaltı Kazandı
1 saat önce
Beşiktaş, Fenerbahçeye karşı 3 bin 82 gün sonra penaltı kazanarak 9 yıl sonra bu hasretine son verdi.
Beşiktaş
, Fenerbahçeye karşı 3 bin 82 gün sonra penaltı kazanarak 9 yıl sonra bu hasretine son verdi. Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar 3 bin 82 gün sonra penaltı kazandı. Müsabakanın 18. dakikasında Burak Yılmaz
'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçen Beşiktaş, son olarak 19 Eylül
2010 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Guti
'nin penaltı, golüyle berabere kalmıştı, Fenerbahçe karşısında son penaltı golünü atan Guti şu anda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini yapıyor.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:21 Kaynak: İHA
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