Beşiktaş, 3 eksikle çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, 3 eksikle çalıştı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, 3 eksikle çalıştı

6 saat önce

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana, sakatlığı devam eden futbolcular Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un katılmadığı belirtildi.

Beşiktaş, 3 eksikle çalıştı, System.String[]

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana, sakatlığı devam eden futbolcular Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un katılmadığı belirtildi.


Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladıkları antrenmanı yarı sahada 3 takımla yapılan turnuva maçla tamamladığı ifade edildi.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen bir grup öğrencinin de antrenmanı izlediği, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.


Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı
Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi

Son Dakika Haberleri
22:17 Mert Çetin Gençlerbirliği'ne Ziyarette Bulundu - Son Dakika Spor
22:11 Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı - Son Dakika Spor
22:05 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediye: 82-76 - Son Dakika Spor
21:56 Beşiktaş Sompo Sigorta'da Burak Bıyıktay dönemi - Son Dakika Spor
21:56 Birevim Elazığ İl Özel İdare: 79 - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 85 - Son Dakika Spor
20:29 Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi - Son Dakika Spor
20:10 Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:25:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, 3 eksikle çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]