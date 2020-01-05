Beşiktaş 3 eksikle çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş 3 eksikle çalıştı - Son Dakika

Beşiktaş 3 eksikle çalıştı

6 saat önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da günde çift idman yaparak geçiren Beşiktaş, sabah kondisyon ağırlıklı çalıştı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da günde çift idman yaparak geçiren Beşiktaş, sabah kondisyon ağırlıklı çalıştı. Atiba ve Caner Erkin dinlendirilme amacıyla idmana çıkmazken, soğuk algınlığı bulunan Ruiz, bugün de çalışmada yer almadı.

Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kampın üçüncü gününde kondisyon ağırlıklı çalıştı. Günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın bu sabah yapılan antrenmanına, Atiba ve Caner Erkin dinlendirildikleri için çıkmadı. Ayrıca dünden bu yana soğuk algınlığı nedeniyle hasta olan İspanyol savunmacı Victor Ruiz de antrenmana katılmadı. Bireysel çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, salonda çalışmalarına devam ederken, Burak Yılmaz da takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla bir süre sohbet eden Burak, daha sonra yan sahaya geçerek bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı özel programını sürdürdü. Burak Yılmaz'ın yarın itibariyle takımla birlikte çalışacağı açıklandı. Öte yandan uzunu süredir sakat olan Douglas da, bu sabah yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

Antrenmanın ardından futbolcular otele giderken, Mısırlı yıldız Elneny'nin soğuma amaçlı düz koşu yapması da dikkatlerden kaçmadı. Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam basına kapalı olarak çalışacak.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş 3 eksikle çalıştı

Beşiktaş, Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: "Transfer talebimiz var ama limitler var"
Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti Ünlü spiker Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
20:02 Karda dondurma keyfi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
20:02 Sincik'te eğitime kar engeli - Son Dakika
19:55 Onyekuru imzayı attı - Son Dakika
19:50 TEM Otoyolunda araç alev alev yandı - Son Dakika
19:50 MSB: "Suriye rejimi tarafından İdlib'e hava saldırısı 8 sivil hayatını kaybetti" - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika
17:19 Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:05:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş 3 eksikle çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]